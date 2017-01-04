Госпредприятие Минприроды собирается провести "бумажную" утилизацию опасных отходов на оккупированной территории - экологи

"К сожалению, и в 2016, и в 2017 уже году продолжается практика выдачи лицензии предприятиям, которые не имеют материальной базы, соответствующего оборудования и безопасных технологий для утилизации опасных токсичных отходов. То, что мы увидели во время проведения тендера ("ЮЖД" на утилизацию опасных отходов выиграло - ред.) и победы в нем государственного предприятия ("Укреко-ойл"- ред.), которое не имеет материальной базы и планирует привлечь, согласно письму, которое они представили на тендер, две структуры, свидетельствует о том, что до сих пор существуют коррупционные схемы", - сказала Т.Тимочко.

По ее словам предприятия, которые северное региональное представительство ООО "Укреко-ойл" указало как субподрядчиков для утилизации опасных отходов, не имеют материально-технической базы. Более того, один из субподрядчиков находится на временно оккупированной территории.

"Активисты Всеукраинской экологической лиги в Харьковской области выяснили, что предприятие ООО "МИКИТРТУТЬ", которое ранее функционировало в городе Горловка и перерегистрировалось в городе Харьков, к сожалению, на той территории, которая указана в письме, не имеет материальной базы и установленного оборудования на указанной территории для переработки опасных отходов.

То есть, фирма, которая победила на тендере, в письме ссылается на фирму, которая якобы будет выступать субподрядчиком, но этот субподрядчик не имеет установленного оборудования. Есть просто арендованная площадь, но там нет мощностей для переработки опасных отходов.

Вторая фирма ООО НПП "МИКИТ-СЕРВИС" находится в Горловке. И меня очень удивляет, как государственное предприятие, которое подчиняется Минприроды планирует взять в субподрядчики предприятие, которое находится на временно оккупированной украинской территории. И как они собираются такое огромное количество отходов транспортировать на временно неподконтрольные украинской власти территории и там их утилизировать.

По моему убеждению, этого процесса не будет происходить, потому что это нарушение нынешнего законодательства, которое запрещает государственным учреждениям сотрудничать с учреждениями, которые находятся на оккупированной территории. То есть, это означает, что государственное предприятие, которое подчиняется Минприроды нарушает законодательство и не собирается утилизировать отходы, которые оно должно утилизировать в соответствии с тендером и на сумму более 500 тыс. грн", - рассказала Т.Тимочко.

Кроме того, она отметила, что победа Северного регионального представительства ООО "Укреко-ойл" в данном тендере на утилизацию опасных отходов свидетельствует о коррупционных схемах в Министерстве природы.

"На самом деле, это подтверждает то, что коррупционные схемы которые существовали в Минприроды продолжают существовать. И под видом проверок деятельности предприятий на самом деле Минприроды забирает лицензии у реально существующих предприятий, для того чтобы отдавать тендеры предприятиям, у которых нет собственных мощностей.

То есть, это все будет просто "бумажная" утилизация, которая обернется выбросом опасных отходов в окружающую среду. И эти свалки опасных веществ, они в 2016 году тотально были найдены по всей Украине и такое будет продолжаться в 2017 году", - подчеркнула Т.Тимочко.

Как сообщал УНН, Госпредприятие Минприроды хочет утилизировать отходы через предприятие с оккупированной территории.