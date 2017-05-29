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Держобвинувачення не планує викликати до суду як свідка П.Порошенка у справі В.Януковича

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 травня. УНН. Державне обвинувачення не планує викликати на допит як свідка президента України Петра Порошенка у кримінальному провадженні за обвинуваченням Віктора Януковича у державній зраді. Про це сьогодні сказав журналістам прокурор Руслан Кравченко, передає кореспондент УНН.

Держобвинувачення не планує викликати до суду як свідка П.Порошенка у справі В.Януковича

“Ми не плануємо викликати президента П.Порошенка для допиту,” — сказав прокурор.

Прокурор пояснив, що для виклику на допит глави держави немає необхідності.

Ті свідки, які ми вважали є необхідними для доведення вини (Януковича — ред.) були допитані. Це наприклад Аваков, Турчинов та інші топ-чиновники нашої країни.

Р.Кравченко додав, що їх також допитають як свідків у суді.

Нагадаємо, Оболонський районний суд Києва переніс розгляд підготовчого засідання у кримінальному провадження за обвинуваченням екс-президента Віктора Януковича на 16 червня.

 

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