Гособвинение не планирует вызвать в суд в качестве свидетеля П.Порошенко в деле В.Януковича
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Государственное обвинение не планирует вызвать на допрос в качестве свидетеля президента Украины Петра Порошенко в уголовном производстве по обвинению Виктора Януковича в государственной измене. Об этом сегодня сказал журналистам прокурор Руслан Кравченко, передает корреспондент УНН.
"Мы не планируем вызвать президента П.Порошенко для допроса", - сказал прокурор.
Прокурор пояснил, что для вызова на допрос главы государства нет необходимости.
Свидетели, которые мы считали необходимы для доказательства вины (Януковича - ред.) Были допрошены. Это например Аваков, Турчинов и другие топ-чиновники нашей страны.
Р.Кравченко добавил, что их также допросят в качестве свидетелей в суде.
Напомним, Оболонский районный суд Киева перенес рассмотрение подготовительного заседания в уголовном производстве по обвинению экс-президента Виктора Януковича на 16 июня.