Держлісагентство: незаконні рубки в Україні скоротилися на третину
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. В Україні за І квартал цього року, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, обсяг незаконних рубок зменшився на 34%. Про це повідомив голова Державного агентства лісових ресурсів України Андрій Заблоцький, передає УНН з посиланням на пресслужбу Держлісагентства.
"Голова Держлісагентства повідомив, що за І квартал 2020 року, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, обсяги незаконних рубок зменшилися на 34%“, - йдеться в повідомленні.
Також він зазначив, що зараз в соцмережах та на сумнівних сайтах активно поширюють фейкові публікації про нібито збільшення незаконних рубок в Україні. “Почали знову розганяти дані дворічної давності сумнозвісного звіту британської громадської організації Earthsight, або поширюють фото рубок чи відео, де деревина їде через кордон вантажними авто в інших країнах. Ця інформація не відповідає дійсності тому стану справ, який є в галузі”, - повідомив Заблоцький.
Так, минулого року за три місяці незаконний обсяг, як вказано, становив 43,3 тис. кубометри деревини, а за І квартал 2020 року — 28,5 тис. куб. м. Працівники державної лісової охорони передали до органів поліції та суду 616 справ.
Андрій Заблоцький наголосив, що цього вдалося досягти завдяки комплексним заходам, а саме:
-
- збільшення з початку цього року спільних заходів МВС, Держлісагентства та Держекоінспекції з попередження та виявлення незаконних рубок у лісах і посилення контролю під час транспортування автомобілями в середині країни необроблених лісоматеріалів;
-
- запровадження механізму реалізації необробленої деревини виключно на електронних аукціонах;
-
- підключення до системи електронного обліку деревини переважної більшості постійних лісокористувачів, які не підпорядковані Держлісагентству (комунальні, військові лісгоспи, підприємства сфери природно-заповідного фонду).
-
“...Зараз готується законопроект, який зокрема запровадить відповідальність за купівлю "дерева без бирки“ та сертифікацію виробів з української деревини”, — повідомив Голова Держлісагентства.
Нагадємо, збитки від незаконних рубок за рік зросли майже у 7 разів.