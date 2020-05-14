Гослесагентство: незаконные рубки в Украине сократились на треть
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. В Украине за I квартал этого года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем незаконных рубок уменьшился на 34%. Об этом сообщил председатель Государственного агентства лесных ресурсов Украины Андрей Заблоцкий, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Гослесагентства.
"Председатель Гослесагентства сообщил, что за I квартал 2020 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объемы незаконных рубок уменьшились на 34%", - говорится в сообщении.
Также он отметил, что сейчас в соцсетях и на сомнительных сайтах активно распространяют фейковые публикации о якобы увеличении незаконных рубок в Украине. "Начали снова разгонять данные двухлетней давности печально известного отчета британской общественной организации Earthsight, или распространяют фото рубок или видео, где древесина едет через границу грузовыми автомобилях в других странах. Эта информация не соответствует действительности тому состоянию дел, который есть в отрасли", - сообщил Заблоцкий.
Так, в прошлом году за три месяца незаконный объем, как указано, составил 43,3 тыс. кубометра древесины, а за I квартал 2020 года - 28,5 тыс. куб. м. Работники государственной лесной охраны передали в органы полиции и суды 616 дел.
Андрей Заблоцкий отметил, что этого удалось достичь благодаря комплексным мерам, а именно:
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- увеличение с начала этого года совместных мероприятий МВД, Гослесагентства и Госэкоинспекции по предупреждению и выявлению незаконных рубок в лесах и усиление контроля при транспортировке автомобилями внутри страны необработанных лесоматериалов;
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- внедрение механизма реализации необработанной древесины исключительно на электронных аукционах;
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- подключение к системе электронного учета древесины подавляющего большинства постоянных лесопользователей, которые не подчинены Гослесагентству (коммунальные, военные лесхозы, предприятия сферы природно-заповедного фонда).
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"... Сейчас готовится законопроект, который, в частности введет ответственность за покупку "дерева без бирки" и сертификацию изделий из украинской древесины", - сообщил председатель Гослесагентства.
Напоминаем, убытки от незаконных рубок за год выросли почти в 7 раз.