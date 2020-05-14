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Гослесагентство: незаконные рубки в Украине сократились на треть

Киев • УНН

 • 19325 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. В Украине за I квартал этого года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем незаконных рубок уменьшился на 34%. Об этом сообщил председатель Государственного агентства лесных ресурсов Украины Андрей Заблоцкий, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Гослесагентства.

Гослесагентство: незаконные рубки в Украине сократились на треть

"Председатель Гослесагентства сообщил, что за I квартал 2020 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объемы незаконных рубок уменьшились на 34%", - говорится в сообщении.

Также он отметил, что сейчас в соцсетях и на сомнительных сайтах активно распространяют фейковые публикации о якобы увеличении незаконных рубок в Украине. "Начали снова разгонять данные двухлетней давности печально известного отчета британской общественной организации Earthsight, или распространяют фото рубок или видео, где древесина едет через границу грузовыми автомобилях в других странах. Эта информация не соответствует действительности тому состоянию дел, который есть в отрасли", - сообщил Заблоцкий.

Так, в прошлом году за три месяца незаконный объем, как указано, составил 43,3 тыс. кубометра древесины, а за I квартал 2020 года - 28,5 тыс. куб. м. Работники государственной лесной охраны передали в органы полиции и суды 616 дел.

Андрей Заблоцкий отметил, что этого удалось достичь благодаря комплексным мерам, а именно:

  • увеличение с начала этого года совместных мероприятий МВД, Гослесагентства и Госэкоинспекции по предупреждению и выявлению незаконных рубок в лесах и усиление контроля при транспортировке автомобилями внутри страны необработанных лесоматериалов;
  • внедрение механизма реализации необработанной древесины исключительно на электронных аукционах;
  • подключение к системе электронного учета древесины подавляющего большинства постоянных лесопользователей, которые не подчинены Гослесагентству (коммунальные, военные лесхозы, предприятия сферы природно-заповедного фонда).

"... Сейчас готовится законопроект, который, в частности введет ответственность за покупку "дерева без бирки" и сертификацию изделий из украинской древесины", - сообщил председатель Гослесагентства.

Напоминаем, убытки от незаконных рубок за год выросли почти в 7 раз.

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