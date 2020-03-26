Держлісагентство: експорт виробів з деревини зріс на чверть
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. За два місяця цього року на 25% збільшився експорт виробів з деревини за низкою позицій. Про це повідомив голова Державного агентства лісових ресурсів України Андрій Заблоцький, передає УНН з посиланням на пресслужбу відомства.
“Статистика по підприємствах, які належать до сфери управління Держлісагентства, така: якщо у грудні 2019 експортовано 54,4 тис. кубометрів виробів з деревини, то у лютому 2020 — більше 68 тис. кубометрів”, — зазначив він.
Заблоцький підкреслив, що це не ліс-кругляк (який заборонений до експорту), а продукція з доданою вартістю — різні види пиломатеріалів, тріска, дрова колоті, щит, заготовки для європіддонів, пиляні заготовки та ін.
“Тобто, галузь поступово нарощує обсяги експорту виробів з доданою вартістю, а це надходження валютної виручки, зростання відрахувань до бюджету”, — підкреслив голова Держлісагентства.
Нагадаємо, збитки від незаконних рубок за рік зросли майже у 7 разів.