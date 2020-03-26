Гослесагентство: экспорт изделий из древесины вырос на четверть

КИЕВ. 26 марта. УНН. За два месяца в этом году на 25% увеличился экспорт изделий из древесины по ряду позиций. Об этом сообщил председатель Государственного агентства лесных ресурсов Украины Андрей Заблоцкий, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.