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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 57844 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 67191 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 80891 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 79474 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 102458 просмотра

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 84247 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105780 просмотра

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4 марта, 15:53 • 130860 просмотра

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Гослесагентство: экспорт изделий из древесины вырос на четверть

Гослесагентство: экспорт изделий из древесины вырос на четверть

Киев  •  УНН

 • 12152 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. За два месяца в этом году на 25% увеличился экспорт изделий из древесины по ряду позиций. Об этом сообщил председатель Государственного агентства лесных ресурсов Украины Андрей Заблоцкий, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Статистика по предприятиям, которые относятся к сфере управления Гослесагентства, такова: если в декабре 2019 экспортировано 54,4 тыс. кубометров изделий из древесины, то в феврале 2020 - более 68 тыс. кубометров", - отметил он.

Заблоцкий подчеркнул, что это не лес-кругляк (который запрещен к экспорту), а продукция с добавленной стоимостью - различные виды пиломатериалов, треска, дрова колотые, щит, заготовки для европоддонов, пиленные заготовки и др.

"То есть, отрасль постепенно наращивает объемы экспорта изделий с добавленной стоимостью, а это поступления валютной выручки, рост отчислений в бюджет", - подчеркнул глава Гослесагентства.

Напомним, убытки от незаконных рубок за год выросли почти в 7 раз.

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