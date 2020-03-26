Гослесагентство: экспорт изделий из древесины вырос на четверть
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. За два месяца в этом году на 25% увеличился экспорт изделий из древесины по ряду позиций. Об этом сообщил председатель Государственного агентства лесных ресурсов Украины Андрей Заблоцкий, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Статистика по предприятиям, которые относятся к сфере управления Гослесагентства, такова: если в декабре 2019 экспортировано 54,4 тыс. кубометров изделий из древесины, то в феврале 2020 - более 68 тыс. кубометров", - отметил он.
Заблоцкий подчеркнул, что это не лес-кругляк (который запрещен к экспорту), а продукция с добавленной стоимостью - различные виды пиломатериалов, треска, дрова колотые, щит, заготовки для европоддонов, пиленные заготовки и др.
"То есть, отрасль постепенно наращивает объемы экспорта изделий с добавленной стоимостью, а это поступления валютной выручки, рост отчислений в бюджет", - подчеркнул глава Гослесагентства.
Напомним, убытки от незаконных рубок за год выросли почти в 7 раз.