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Держлікслужба перевіряє українських виробників тест-систем на COVID-19 за дорученням Ляшка

Держлікслужба перевіряє українських виробників тест-систем на COVID-19 за дорученням Ляшка

Київ • УНН

 • 15800 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Держлікслужба України розпочала перевіряти виробників вітчизняних тест-систем на COVID-19 за дорученням заступника міністра охорони здоров’я, головного державного санітарного лікаря України Віктора Ляшка. Перевірка здійснюється у межах заходів ринкового нагляду. Про це УНН повідомили у Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

"Починаючи з 04 листопада 2020 року, територіальними органами Держлікслужби розпочато проведення документальних перевірок, в рамках яких буде перевірено всіх осіб, відповідальних за введення в обіг медичних виробів для діагностики in vitro", - повідомили у Держлікслужбі.

Також у відомстві зазначили, що параметри та порядок цієї перевірки визначені Законом України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції". Так, заходами ринкового нагляду є перевірка характеристик продукції, у тому числі відбір зразків продукції та їх експертиза (випробування), обмеження або заборона надання продукції на ринку, вилучення або відкликання продукції з обігу.

Разом із тим, підставою для проведення цієї перевірки у дорученні головного санітарного лікаря Віктора Ляшка вказано забезпечення контролю за обігом тест-систем на визначення COVID-19.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ПЛР-тести українського виробника "Укргентех", які були масово закуплені Офісом Президента (мінімум на 36 млн грн), виявилися непридатними до використання. Їх також не верифікували у ЦГЗ МОЗ: заявлена виробником чутливість і специфічність тест-системи не відповідала її реальним характеристикам. 

Однак, за 9 місяців 2020 року ТОВ "Укргентех" за підсумками державних закупівель підписав контрактів на суму 17,9 млн грн.

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