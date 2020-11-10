Гослекслужба проверяет украинских производителей тест-систем на COVID-19 по поручению Ляшко
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Гослекслужба Украины начала проверять производителей отечественных тест-систем на COVID-19 по поручению заместителя министра здравоохранения, главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко. Проверка осуществляется в рамках мероприятий рыночного надзора. Об этом УНН сообщили в Государственной службе Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.
"Начиная с 4 ноября 2020 года, территориальными органами Гослекслужбы начато проведение документальных проверок, в рамках которых будет проверено всех лиц, ответственных за введение в оборот медицинских изделий для диагностики in vitro", - сообщили в Гослекслужбе.
Также в ведомстве отметили, что параметры и порядок этой проверки определены Законом Украины "О государственном рыночном надзоре и контроле непищевой продукции". Так, мерами рыночного надзора является проверка характеристик продукции, в том числе отбор образцов продукции и их экспертиза (испытание), ограничение или запрет предоставления продукции на рынке, изъятие или отзыв продукции из оборота.
Вместе с тем, основанием для проведения этой проверки в поручении главного санитарного врача Виктора Ляшко указано обеспечение контроля за оборотом тест-систем для определения COVID-19.
Напомним, ранее сообщалось, что ПЦР-тесты украинского производителя "Укргентех", которые были массово закуплены Офисом Президента (минимум на 36 млн грн), оказались непригодными к использованию. Их также не верифицировали в ЦОЗ Минздрава: заявленная производителем чувствительность и специфичность тест-системы не соответствовала реальным характеристикам.
Однако, за 9 месяцев 2020 года ООО "Укргентех" по итогам государственных закупок подписал контрактов на сумму 17,9 млн грн.