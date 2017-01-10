Держкіно заборонило трансляцію комедійного російського серіалу
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Державне агентство України з питань кіно відмовило у державній реєстрації та видачі державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування російського комедійного телесеріалу “Готель “Елеон”, передає УНН з посиланням на прес-службу Держкіно.
Зазначається, що рішення було прийняте відповідно до пункту 10 Положення про державне посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів та на підставі статті 15-1 Закону України “Про кінематографію”.
Названими документами регламентовано, що заборона трансляції фільмів, вироблених фізичними та юридичними особами держави-агресора, які не містять популяризації або пропаганди органів держави-агресора та їхніх окремих дій, поширюється на фільми, вироблені або вперше оприлюднені після 1 січня 2014 року.
Як повідомляв УНН, Держкіно заборонило трансляцію російського серіалу “Людський фактор”.