Держкіно заборонило трансляцію комедійного російського серіалу

Зазначається, що рішення було прийняте відповідно до пункту 10 Положення про державне посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів та на підставі статті 15-1 Закону України “Про кінематографію”.

Названими документами регламентовано, що заборона трансляції фільмів, вироблених фізичними та юридичними особами держави-агресора, які не містять популяризації або пропаганди органів держави-агресора та їхніх окремих дій, поширюється на фільми, вироблені або вперше оприлюднені після 1 січня 2014 року.

Як повідомляв УНН, Держкіно заборонило трансляцію російського серіалу “Людський фактор”.