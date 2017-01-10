Госкино запретило трансляцию комедийного российского сериала

Отмечается, что решение было принято в соответствии с пунктом 10 Положения о государственном удостоверении на право распространения и демонстрации фильмов и на основании статьи 15-1 Закона Украины "О кинематографии".

Названными документами регламентировано, что запрет трансляции фильмов, произведенных физическими и юридическими лицами государства-агрессора, не содержащих популяризации или пропаганды органов государства-агрессора и их отдельных действий, распространяется на фильмы, произведенные или впервые обнародованные после 1 января 2014 года.

Как сообщал УНН, Госкино запретило трансляцию российского сериала "Человеческий фактор".