Держкіно заборонило дві стрічки Ельдара Рязанова
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Перелік фільмів російського виробництва, в яких скасовано прокатні посвідчення та державна реєстрація, поповнився 18 картинами та телесеріалами. Серед заборонених до показу стрічок опинилися два фільми класика радянського та російського кіно Ельдара Рязанова: “Привіт, дурники!” (1996) та “Тихі вири” (2000), передає УНН з посиланням на Сultprostir.
“Держкіно скасувало державну реєстрацію та визнало недійсними прокатні посвідчення, видані на 18 фільмів та телесеріалів за участю російського актора Яна Цапника, внесеного Міністерством культури України до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України,” — зазначив голова Держкіно України Пилип Іллєнко.
Перелік артистів-персон нон ґрата в Україні постійно доповнюється: на даний момент він складається майже з 150 прізвищ.
Як повідомляв УНН, державне агентство України з питань кіно уклало контракт на створення повнометражного ігрового фільму Мантаса Кведаравічюса “Стасіс”.