Госкино запретило две ленты Эльдара Рязанова

"Госкино отменило государственную регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения, выданные на 18 фильмов и телесериалов с участием российского актера Яна Цапник, внесенного Министерством культуры Украины в Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины", - отметил председатель Госкино Украины Филипп Ильенко.

Перечень артистов персон нон грата в Украине постоянно дополняется: на данный момент он состоит почти из 150 фамилий.

Как сообщал УНН, государственное агентство Украины по вопросам кино заключило контракт на создание полнометражного игрового фильма Мантаса Кведаравичюс "Стасис".