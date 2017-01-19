Госкино запретило две ленты Эльдара Рязанова
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Список фильмов российского производства, в которых отменено прокатные удостоверения и государственная регистрация, пополнился 18 картинами и сериалами. Среди запрещенных к показу фильмов оказались два фильма классика советского и российского кино Эльдара Рязанова: "Привет, дурачки!" (1996) и "Тихие омуты" (2000), передает УНН со ссылкой на Сultprostir.
"Госкино отменило государственную регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения, выданные на 18 фильмов и телесериалов с участием российского актера Яна Цапник, внесенного Министерством культуры Украины в Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины", - отметил председатель Госкино Украины Филипп Ильенко.
Перечень артистов персон нон грата в Украине постоянно дополняется: на данный момент он состоит почти из 150 фамилий.
Как сообщал УНН, государственное агентство Украины по вопросам кино заключило контракт на создание полнометражного игрового фильма Мантаса Кведаравичюс "Стасис".