Держкіно уклало контракт на створення чорної комедії “5 хвилин”
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Державне агентство України з питань кіно уклало контракт про надання фінансування проекту “5 хвилин” у розмірі 999 тис. 952 грн, зйомки стрічки розпочнуться вже у травні. Про це на сторінці у Facebook повідомляє Держкіно України, передає УНН.
“29 березня Державне агентство України з питань кіно уклало з компанією „ГОУ ЮЕЙ ПРОДАКШН“ контракт про надання проекту "5 хвилин" державної фінансової підтримки розміром 999 тис. 952 грн, що становить 100% загальної вартості виробництва”, — йдеться у повідомленні.
Проект короткометражного дебютного фільму режисера Яни Антонець “5 хвилин” став одним із переможців Дев’ятого конкурсного відбору Держкіно. Продюсером є Oksana Kosyk, авторами сценарію — Микита Сітдіков, Яна Антонець, Лєвон Назінян і Олександр Гелюх.
“Головні герої втілюють загальний образ людини, але ми обрали суміш українців, молдаван і циган, щоб додати історії колориту і зробити її ексцентричною та гротескною”, — розповіла режисерка.
За словами голови Держкіно Пилипа Іллєнка, жанр фільму - "комедія, абсурдна й дуже чорна".
Зйомки стрічки розпочнуться у травні цього року, завершення виробництва заплановане на осінь 2017 року.
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