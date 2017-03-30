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Держкіно уклало контракт на створення чорної комедії “5 хвилин”

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Державне агентство України з питань кіно уклало контракт про надання фінансування проекту “5 хвилин” у розмірі 999 тис. 952 грн, зйомки стрічки розпочнуться вже у травні. Про це на сторінці у Facebook повідомляє Держкіно України, передає УНН.

“29 березня Державне агентство України з питань кіно уклало з компанією „ГОУ ЮЕЙ ПРОДАКШН“ контракт про надання проекту "5 хвилин" державної фінансової підтримки розміром 999 тис. 952 грн, що становить 100% загальної вартості виробництва”, — йдеться у повідомленні.

Проект короткометражного дебютного фільму режисера Яни Антонець “5 хвилин” став одним із переможців Дев’ятого конкурсного відбору Держкіно. Продюсером є Oksana Kosyk, авторами сценарію — Микита Сітдіков, Яна Антонець, Лєвон Назінян і Олександр Гелюх.

“Головні герої втілюють загальний образ людини, але ми обрали суміш українців, молдаван і циган, щоб додати історії колориту і зробити її ексцентричною та гротескною”, — розповіла режисерка.

За словами голови Держкіно Пилипа Іллєнка, жанр фільму - "комедія, абсурдна й дуже чорна".

Зйомки стрічки розпочнуться у травні цього року, завершення виробництва заплановане на осінь 2017 року.

Нагадаємо, у Києві завершується чотирнадцятий щорічний Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA.

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