Госкино заключило контракт на создание черной комедии "5 минут"
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Государственное агентство Украины по вопросам кино заключило контракт о предоставлении финансирования проекта "5 минут" в размере 999 тыс. 952 грн, съемки ленты начнутся уже в мае. Об этом на странице в Facebook сообщает Госкино Украины, передает УНН.
"29 марта Государственное агентство Украины по вопросам кино заключило с компанией" ГОУ ЮЭЙ ПРОДАКШН "контракт о предоставлении проекта "5 минут" государственной финансовой поддержки размером 999 тыс. 952 грн, что составляет 100% общей стоимости производства", - говорится в сообщении.
Проект короткометражного дебютного фильма режиссера Яны Антонец "5 минут" стал одним из победителей Девятого конкурсного отбора Госкино. Продюсером является Oksana Kosyk, авторами сценария - Никита Ситдиков, Яна Антонец, Левон Назинян и Александр Гелюх.
"Главные герои воплощают общий образ человека, но мы выбрали смесь украинцев, молдаван и цыган, чтобы придать истории колорита и сделать ее эксцентричным и гротескной", - рассказала режиссер.
По словам председателя Госкино Филиппа Ильенко, жанр фильма - "комедия, абсурдная и очень черная".
Съемки ленты начнутся в мае этого года, завершение производства запланировано на осень 2017 года.
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