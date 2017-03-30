Госкино заключило контракт на создание черной комедии "5 минут"

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 43321 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103099 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 158214 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117203 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116996 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112848 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104495 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107133 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103620 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154032 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Госкино заключило контракт на создание черной комедии "5 минут"

Госкино заключило контракт на создание черной комедии "5 минут"

Киев  •  УНН

 • 10574 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Государственное агентство Украины по вопросам кино заключило контракт о предоставлении финансирования проекта "5 минут" в размере 999 тыс. 952 грн, съемки ленты начнутся уже в мае. Об этом на странице в Facebook сообщает Госкино Украины, передает УНН.

"29 марта Государственное агентство Украины по вопросам кино заключило с компанией" ГОУ ЮЭЙ ПРОДАКШН "контракт о предоставлении проекта "5 минут" государственной финансовой поддержки размером 999 тыс. 952 грн, что составляет 100% общей стоимости производства", - говорится в сообщении.

Проект короткометражного дебютного фильма режиссера Яны Антонец "5 минут" стал одним из победителей Девятого конкурсного отбора Госкино. Продюсером является Oksana Kosyk, авторами сценария - Никита Ситдиков, Яна Антонец, Левон Назинян и Александр Гелюх.

"Главные герои воплощают общий образ человека, но мы выбрали смесь украинцев, молдаван и цыган, чтобы придать истории колорита и сделать ее эксцентричным и гротескной", - рассказала режиссер.

По словам председателя Госкино Филиппа Ильенко, жанр фильма - "комедия, абсурдная и очень черная".

Съемки ленты начнутся в мае этого года, завершение производства запланировано на осень 2017 года.

Напомним, в Киеве завершается четырнадцатый ежегодный Международный фестиваль документального кино о правах человека Docudays UA.

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