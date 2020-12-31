Держгеокадастр передав тергромадам 2 млн земель у комунальну власність

“Станом на кінець 2020 року, Держгеокадастр, як і було обіцяно, передав із державної власності у комунальну власність 1 251 територіальної громади понад 2 млн га земель сільськогосподарського призначення”, - йдеться у повідомленні.

Вказано, що у чотирьох областях України, які є лідерами із передачі, громади вже отримали у своє користування від 138 до 171 тис. гектарів земель:

• Одеська – 171,29 тис. га;

• Вінницька – 168, 69 тис. га;

• Херсонська – 140,16 тис. га;

• Кіровоградська – 138,5 тис. га.

“Водночас на сьогодні ще не всі територіальні громади отримали від Держгеокадастру землі у комунальну власність, оскільки у частини з них ще не проведено першу сесію з причин перевиборів голів, судових справ тощо. Такі громади отримають ділянки сільськогосподарського призначення у наступному 2021 році, коли зникнуть зазначені перепони”, - додали у пресслужбі.

Нагадаємо, 4 грудня Президент України Володимир Зеленський підписав закон для завершення реформи децентралізації.

Також нагадаємо, що народні депутати не стали підтримувати земельний закон.