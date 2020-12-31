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Держгеокадастр передав тергромадам 2 млн земель у комунальну власність

Київ • УНН

 • 13886 перегляди

КИЇВ. 31 грудня. УНН. Станом на кінець 2020 року Держгеокадастр передав із державної у комунальну власність понад 2 млн га земель сільськогосподарського призначення. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Держгеокадастру.

Держгеокадастр передав тергромадам 2 млн земель у комунальну власність

“Станом на кінець 2020 року, Держгеокадастр, як і було обіцяно, передав із державної власності у комунальну власність 1 251 територіальної громади понад 2 млн га земель сільськогосподарського призначення”, - йдеться у повідомленні.

Вказано, що у чотирьох областях України, які є лідерами із передачі, громади вже отримали у своє користування від 138 до 171 тис. гектарів земель:

• Одеська – 171,29 тис. га;
• Вінницька – 168, 69 тис. га;
• Херсонська – 140,16 тис. га;
• Кіровоградська – 138,5 тис. га.

“Водночас на сьогодні ще не всі територіальні громади отримали від Держгеокадастру землі у комунальну власність, оскільки у частини з них ще не проведено першу сесію з причин перевиборів голів, судових справ тощо. Такі громади отримають ділянки сільськогосподарського призначення у наступному 2021 році, коли зникнуть зазначені перепони”, - додали у пресслужбі.

Нагадаємо, 4 грудня Президент України Володимир Зеленський підписав закон для завершення реформи децентралізації.

Також нагадаємо, що народні депутати не стали підтримувати земельний закон.

Українські Національні Новини

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