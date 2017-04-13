Держсекретар США радився з МЗС України перед поїздкою у Росію – П.Клімкін

“Я розмовляв з Державним секретарем США. Він з нами радився, коли будував свою позицію... Я вважаю, що його візит (до Росії — ред.) дуже чітко продемонстрував, не тільки в сенсі заяв, але і в сенсі тієї логіки, що він викладав під час прес-конференції... Наша теза із всіма нашими друзями і партнерами про те, що з Росією ми не можемо, в принципі, ані співпрацювати, ані взагалі розмовляти на основі жодної довіри, під час візиту однозначно була підтверджена”, — сказав П.Клімкін.

За його словами, Р.Тіллерсон під час зустрічі міністрів закордонних справ Великої сімки заявив, що США підтримуватиме Україну.

“Він сказав: “Ми готові зробити для України більше. Ми завжди з Україною. Кожен, хто сидить довкола цього столу, кожен повинен зробити більше”, — сказав П.Клімкін.

Як повідомляв УНН, 12 квітня відбулася зустріч президента РФ Володимира Путіна з держсекретарем США Рексом Тіллерсоном і главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

Нагадаємо, 11 квітня Президент України Петро Порошенко провів телефонні консультації з держсекретарем США Рексом Тіллерсоном перед його візитом до Росії.