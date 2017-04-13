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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 43321 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103095 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 158204 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117200 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116994 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112846 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104494 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107133 просмотра

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11 марта, 06:59 • 103620 просмотра

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Госсекретар США советовался с МИД Украины перед поездкой в ​​Россию - П.Климкин

Госсекретар США советовался с МИД Украины перед поездкой в ​​Россию - П.Климкин

Киев  •  УНН

 • 11214 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Перед поездкой в ​​РФ Госсекретарь США Рекс Тиллерсон советовался с МИД Украины и подтвердил позицию, что сотрудничать с Россией на основе доверия нельзя. О журналистам заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент УНН.

“Я разговаривал с Государственным секретарем США. Он с нами советовался, когда строил свою позицию ... Я считаю, что его визит (в Россию — ред.) очень четко продемонстрировал, не только в смысле заявлений, но и в смысле той логики, что он выкладывал во время пресс-конференции ... Наш тезис со всеми нашими друзьями и партнерами о том, что с Россией мы не можем, в принципе, ни сотрудничать, ни вообще разговаривать на основе никакого доверия, во время визита однозначно была подтверждена”, — сказал П.Климкин.

По его словам, Р.Тиллерсон во время встречи министров иностранных дел Большой семерки заявил, что США будет поддерживать Украину.

“Он сказал: “Мы готовы сделать для Украины больше. Мы всегда с Украиной. Каждый, кто сидит вокруг этого стола, каждый должен сделать больше”, — сказал П.Климкин.

Как сообщал УНН, 12 апреля состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Напомним, 11 апреля Президент Украины Петр Порошенко провел телефонные консультации с госсекретарем США Рексом Тиллерсон перед его визитом в Россию.

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