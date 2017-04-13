Госсекретар США советовался с МИД Украины перед поездкой в ​​Россию - П.Климкин

“Я разговаривал с Государственным секретарем США. Он с нами советовался, когда строил свою позицию ... Я считаю, что его визит (в Россию — ред.) очень четко продемонстрировал, не только в смысле заявлений, но и в смысле той логики, что он выкладывал во время пресс-конференции ... Наш тезис со всеми нашими друзьями и партнерами о том, что с Россией мы не можем, в принципе, ни сотрудничать, ни вообще разговаривать на основе никакого доверия, во время визита однозначно была подтверждена”, — сказал П.Климкин.

По его словам, Р.Тиллерсон во время встречи министров иностранных дел Большой семерки заявил, что США будет поддерживать Украину.

“Он сказал: “Мы готовы сделать для Украины больше. Мы всегда с Украиной. Каждый, кто сидит вокруг этого стола, каждый должен сделать больше”, — сказал П.Климкин.

Как сообщал УНН, 12 апреля состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Напомним, 11 апреля Президент Украины Петр Порошенко провел телефонные консультации с госсекретарем США Рексом Тиллерсон перед его визитом в Россию.