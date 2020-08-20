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Держенергоефективності ініціювало законопроект про енергетичні рослини

Держенергоефективності ініціювало законопроект про енергетичні рослини

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України ініціювало законопроект щодо стимулювання вирощування енергетичних рослин в Україні, передає УНН з посиланням на пресслужбу Держенергоефективності.

“Держенергоефективності ініціювало та розробило спільно з Міністерством енергетики України, Біоенергетичною Асоціацією України, науковими інститутами та іншими стейкхолдерами проект Закону України щодо розвитку сфери вирощування енергетичних рослин в Україні”, — повідомили в агенстві.

За інформацією пресслужби, ціль законопроекту — створити законодавчі умови для активізації вирощування енергетичних культур.

“Енергетичні рослини — важливе джерело сировини для генерації енергії. Використання врожаю енергокультур із 4 млн га малородючих земель дозволить заміщувати в еквіваленті до 20 млрд м3 газу у рік”, — прокоментував важливість цього напряму т.в.о. голови Держенергоефективності Костянтин Гура.

Так, основними нормами законопроекту є:

  • визначення терміну “енергетичні рослини” для формування виду діяльності;
  • встановлення орендної плати за земельні ділянки для вирощування енергетичних рослин не більше 5 відсотків від їх нормативної грошової оцінки;
  • збільшення мінімального строку оренди земельних ділянок, що надаються для вирощування енергетичних рослин, до 20 років;
  • створення законодавчих передумов для запровадження державної підтримки.

“На сьогодні проект закону вже погоджено Міненерго та опрацьовується із іншими центральними органами виконавчої влади”, — зазначають в Держенергоефективності.

Як повідомляв УНН, за даними агентства, понад 25 тис. українських домогосподарств заощаджують на електроенергії, використовуючи сонячні панелі, область-лідер з використання СЕС у приватних домогосподарствах — Дніпропетровська.

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