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Госэнергоэффективности инициировало законопроект об энергетических растениях

Госэнергоэффективности инициировало законопроект об энергетических растениях

Киев  •  УНН

 • 22406 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины инициировало законопроект по стимулированию выращивания энергетических растений в Украине, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Госэнергоэффективности.

"Госэнергоэффективности инициировало и разработало совместно с Министерством энергетики Украины, Биоэнергетической Ассоциацией Украины, научными институтами и другими стейкхолдерами проект Закона Украины о развитии сферы выращивания энергетических растений в Украине", - сообщили в агентстве.

По информации пресс-службы, цель законопроекта - создать законодательные условия для активизации выращивания энергетических культур.

"Энергетические растения - важный источник сырья для генерации энергии. Использование урожая энергокультур с 4 млн га малоплодородных земель позволит замещать в эквиваленте до 20 млрд м3 газа в год", - прокомментировал важность этого направления и.о. председателя Госэнергоэффективности Константин Гура.

Так, основными нормами законопроекта являются:

  • определение термина "энергетические растения" для формирования вида деятельности;
  • установление арендной платы за земельные участки для выращивания энергетических растений не более 5 процентов от их нормативной денежной оценки;
  • увеличение минимального срока аренды земельных участков, предоставляемых для выращивания энергетических растений, до 20 лет;
  • создание законодательных предпосылок для введения государственной поддержки.

"На сегодня проект закона уже согласован Минэнерго и отрабатывается с другими центральными органами исполнительной власти", - отмечают в Госэнергоэффективности.

Как сообщал УНН, по данным агентства, более 25 тыс. украинских домохозяйств экономят на электроэнергии, используя солнечные панели, область-лидер по использованию СЭС в частных домохозяйствах - Днепропетровска.

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