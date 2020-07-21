Держенергоефективності назвало топ областей за використанням сонячних панелей
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Понад 25 тис. українських домогосподарств заощаджують на електроенергії, використовуючи сонячні панелі, область-лідер з використання СЕС у приватних домогосподарствах - Дніпропетровська. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держенергоефективності.
“Станом на 1 липня 2020 року вже понад 25 600 домогосподарств в Україні використовують “чисту” електроенергії, встановивши сонячні електростанції (СЕСд)", - йдеться у повідомленні.
Обсяг вкладених родинами інвестицій перевищує 520 млн євро, а сумарна потужність усіх СЕСд — 658 МВт.
Зокрема, впродовж II кварталу 2020 року ще близько 1500 домогосподарств перейшли на сонячні панелі, вказали в Держенергоефективності.
ТОП-5 областей за кількістю СЕС приватних домогосподарств:
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- Дніпропетровська — майже 3500;
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- Тернопільська — більше 2200;
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- Київська — більше 2000;
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- Івано-Франківська — більше 1900;
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- Закарпатська — майже 1600.
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Нагадаємо, на "чисту" електроенергію за рік перейшли майже 15 тис. українських родин.