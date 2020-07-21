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Держенергоефективності назвало топ областей за використанням сонячних панелей

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 липня. УНН. Понад 25 тис. українських домогосподарств заощаджують на електроенергії, використовуючи сонячні панелі, область-лідер з використання СЕС у приватних домогосподарствах - Дніпропетровська. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держенергоефективності.

“Станом на 1 липня 2020 року вже понад 25 600 домогосподарств в Україні використовують “чисту” електроенергії, встановивши сонячні електростанції (СЕСд)", - йдеться у повідомленні.

Обсяг вкладених родинами інвестицій перевищує 520 млн євро, а сумарна потужність усіх СЕСд — 658 МВт.

Зокрема, впродовж II кварталу 2020 року ще близько 1500 домогосподарств перейшли на сонячні панелі, вказали в Держенергоефективності.

ТОП-5 областей за кількістю СЕС приватних домогосподарств:

  • Дніпропетровська — майже 3500;
  • Тернопільська — більше 2200;
  • Київська — більше 2000;
  • Івано-Франківська — більше 1900;
  • Закарпатська — майже 1600.

Нагадаємо, на "чисту" електроенергію за рік перейшли майже 15 тис. українських родин.

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