Госэнергоэффективности назвало топ областей за использованием солнечных панелей
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. Более 25 тыс. украинских домохозяйств экономят на электроэнергии, используя солнечные панели, область-лидер по использованию СЭС в частных домохозяйствах - Днепропетровская. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госэнергоэффективности.
"По состоянию на 1 июля 2020 года уже более 25 600 домохозяйств в Украине используют "чистую" электроэнергию, установив солнечные электростанции (СЭСд)", - говорится в сообщении.
Объем вложенных семьями инвестиций превышает 520 млн евро, а суммарная мощность всех СЭСд - 658 МВт.
В частности, в течение II квартала 2020 года еще около 1500 домохозяйств перешли на солнечные панели, указали в Госэнергоэффективности.
ТОП-5 областей по количеству СЭС частных домохозяйств:
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- Днепропетровская - почти 3500;
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- Тернопольская - более 2200;
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- Киевская - более 2000;
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- Ивано-Франковская - более 1900;
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- Закарпатская - почти 1600.
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Напомним, на "чистую" электроэнергию за год перешли почти 15 тыс. украинских семей.