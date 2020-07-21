Госэнергоэффективности назвало топ областей за использованием солнечных панелей

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 8675 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 99414 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 104775 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 130892 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 109757 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 129926 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101830 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102529 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104365 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102030 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Актуальное
Госэнергоэффективности назвало топ областей за использованием солнечных панелей

Госэнергоэффективности назвало топ областей за использованием солнечных панелей

Киев  •  УНН

 • 18779 просмотра

КИЕВ. 21 июля. УНН. Более 25 тыс. украинских домохозяйств экономят на электроэнергии, используя солнечные панели, область-лидер по использованию СЭС в частных домохозяйствах - Днепропетровская. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госэнергоэффективности.

"По состоянию на 1 июля 2020 года уже более 25 600 домохозяйств в Украине используют "чистую" электроэнергию, установив солнечные электростанции (СЭСд)", - говорится в сообщении.

Объем вложенных семьями инвестиций превышает 520 млн евро, а суммарная мощность всех СЭСд - 658 МВт.

В частности, в течение II квартала 2020 года еще около 1500 домохозяйств перешли на солнечные панели, указали в Госэнергоэффективности.

ТОП-5 областей по количеству СЭС частных домохозяйств:

  • Днепропетровская - почти 3500;
  • Тернопольская - более 2200;
  • Киевская - более 2000;
  • Ивано-Франковская - более 1900;
  • Закарпатская - почти 1600.

Напомним, на "чистую" электроэнергию за год перешли почти 15 тыс. украинских семей.

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