Держекоінспекція: за тиждень довкіллю завдано збитків на майже 640 млн гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. Протягом тижня довкіллю завдано збитків на майже 640 млн грн, на порушників складено 549 адмінпротоколів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Держекоінспекції.
"В період з 18 по 24 грудня збитки, завдані довкіллю, сягнули 639 мільйонів 749 тисяч гривень. Загалом територіальні органи Держекоінспекції здійснили 529 перевірок та склали 549 адміністративних протоколів на порушників", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що найрезонанснішим порушенням природоохоронного законодавства стало самовільне видобування піску, яке здійснювало фермерське господарство "Черкашино" у Харківській області. Держекоінспекція розрахувала 612,2 мільйона грн збитків, які господарство зобов’язане відшкодувати державі у добровільному чи судовому порядку.
Нагадаємо, з київського заводу у судовому порядку стягнули 700 тис. грн за нанесення довкіллю збитків. Порушення було виявлене під час перевірки Держекоінспекції у лютому 2020 року, однак підприємство не сплатило кошти у добровільному порядку.