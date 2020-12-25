Держекоінспекція: за тиждень довкіллю завдано збитків на майже 640 млн гривень

"В період з 18 по 24 грудня збитки, завдані довкіллю, сягнули 639 мільйонів 749 тисяч гривень. Загалом територіальні органи Держекоінспекції здійснили 529 перевірок та склали 549 адміністративних протоколів на порушників", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найрезонанснішим порушенням природоохоронного законодавства стало самовільне видобування піску, яке здійснювало фермерське господарство "Черкашино" у Харківській області. Держекоінспекція розрахувала 612,2 мільйона грн збитків, які господарство зобов’язане відшкодувати державі у добровільному чи судовому порядку.

Нагадаємо, з київського заводу у судовому порядку стягнули 700 тис. грн за нанесення довкіллю збитків. Порушення було виявлене під час перевірки Держекоінспекції у лютому 2020 року, однак підприємство не сплатило кошти у добровільному порядку.