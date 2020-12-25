Госэкоинспекция: за неделю окружающей среде нанесен ущерб на почти 640 млн гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 25 декабря. УНН. В течение недели окружающей среде нанесен ущерб на почти 640 млн грн, на нарушителей составлено 549 админпротоколов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Госэкоинспекции.
"В период с 18 по 24 декабря ущерб, нанесенный окружающей среде, достиг 639 миллионов 749 тысяч гривен. В общем территориальные органы Госэкоинспекции провели 529 проверок и составили 549 административных протоколов на нарушителей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что самым резонансным нарушением природоохранного законодательства стала самовольная добыча песка, которую осуществляло фермерское хозяйство "Черкашино" в Харьковской области. Госэкоинспекция рассчитала 612,2 миллиона гривен убытков, которые хозяйство обязано возместить государству в добровольном или судебном порядке.
Напомним, с киевского завода в судебном порядке взыскали 700 тыс. грн за нанесение окружающей среде ущерба. Нарушение было выявлено в ходе проверки Госэкоинспекции в феврале 2020 года, однако предприятие не уплатило средства в добровольном порядке.