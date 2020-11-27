Держенергоефективності трансформується в Агентство "зеленої" енергетики

"Підвищення енергоефективності – це не лише пріоритет для Міненерго, а й необхідна умова для сталого розвитку України. Ми розуміємо, які виклики і які можливості є перед нашою державою у фарватері Європейського "зеленого" курсу. Тому зараз розпочато перетворення Держенергоефективності на Агентство "зеленої" енергетики, яке буде ключовим крос-секторальним органом щодо реалізації політики "зеленого" переходу та забезпечення сталого розвитку країни", - розповіла вона.

Також зазначається, що вже розроблено прогресивну організаційну структуру, яка враховує чинні і перспективні функції та завдання Держенергоефективності. Міненерго налаштоване приділяти особливу увагу цифровізації сфери енергоефективності та питанням ефективного моніторингу енергоефективних заходів.

Планується широке залучення міжнародних партнерів. У Міненерго вже створено галузеву робочу групу "Ефективне споживання енергетичних ресурсів та реформа централізованого теплопостачання" в рамках трирівневої системи координації міжнародної допомоги.

Окрім цього, за підтримки міжнародних партнерів з розвитку впроваджується низка проектів міжнародної технічної допомоги у сфері енергоефективності. Співпраця спрямована на імплементацію Директиви ЄС про енергоефективність у вітчизняне законодавство, впровадження стандарту систем енергоменеджменту в промисловості, розвиток "зеленої" і водневої енергетики в рамках співпраці з Німеччиною. Серед партнерів Міністерства: GIZ Ukraine, GEF/UNIDO, програма підтримки енергоефективності в Україні EE4U.