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Держенергоефективності трансформується в Агентство "зеленої" енергетики

Держенергоефективності трансформується в Агентство "зеленої" енергетики

Київ • УНН

 • 11585 перегляди

КИЇВ. 27 листопада. УНН. Про багатовекторний розвиток енергоефективності та реформу основного держоргану, що відповідає за цю сферу розповіла перша заступниця міністра енергетики Ольга Буславець під час онлайн-конференції "Фонд гарантування кредитів на енергоефективність в промисловості: як це працює?", передає УНН із посиланням на пресслужбу відомства.

"Підвищення енергоефективності – це не лише пріоритет для Міненерго, а й необхідна умова для сталого розвитку України. Ми розуміємо, які виклики і які можливості є перед нашою державою у фарватері Європейського "зеленого" курсу. Тому зараз розпочато перетворення Держенергоефективності на Агентство "зеленої" енергетики, яке буде ключовим крос-секторальним органом щодо реалізації політики "зеленого" переходу та забезпечення сталого розвитку країни", - розповіла вона.

Також зазначається, що вже розроблено прогресивну організаційну структуру, яка враховує чинні і перспективні функції та завдання Держенергоефективності. Міненерго налаштоване приділяти особливу увагу цифровізації сфери енергоефективності та питанням ефективного моніторингу енергоефективних заходів.

Планується широке залучення міжнародних партнерів. У Міненерго вже створено галузеву робочу групу "Ефективне споживання енергетичних ресурсів та реформа централізованого теплопостачання" в рамках трирівневої системи координації міжнародної допомоги.

Окрім цього, за підтримки міжнародних партнерів з розвитку впроваджується низка проектів міжнародної технічної допомоги у сфері енергоефективності. Співпраця спрямована на імплементацію Директиви ЄС про енергоефективність у вітчизняне законодавство, впровадження стандарту систем енергоменеджменту в промисловості, розвиток "зеленої" і водневої енергетики в рамках співпраці з Німеччиною. Серед партнерів Міністерства: GIZ Ukraine, GEF/UNIDO, програма підтримки енергоефективності в Україні EE4U.

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