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01:40 • 23611 просмотра

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
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Госэнергоэффективности трансформируется в Агентство "зеленой" энергетики

Госэнергоэффективности трансформируется в Агентство "зеленой" энергетики

Киев  •  УНН

 • 11579 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. О многовекторном развитим энергоэффективности и реформе основного госоргана, отвечающего за эту сферу рассказала первая заместитель министра энергетики Ольга Буславец во время онлайн-конференции "Фонд гарантирования кредитов на энергоэффективность в промышленности: как это работает?", передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Повышение энергоэффективности - это не только приоритет для Минэнерго, но и необходимое условие для устойчивого развития Украины. Мы понимаем, какие вызовы и какие возможности есть перед нашим государством в фарватере Европейского "зеленого" курса. Поэтому сейчас начато преобразование Госэнергоеффективности в агентство "зеленой" энергетики, которое будет ключевым кросс-секторальным органом по реализации политики "зеленого" перехода и обеспечения устойчивого развития страны", - рассказала она.

Также отмечается, что уже разработана прогрессивная организационная структура, которая учитывает действующие и перспективные функции и задачи Госэнергоэффективности. Минэнерго настроено уделять особое внимание цифровизации сферы энергоэффективности и вопросам эффективного мониторинга энергоэффективных мероприятий.

Планируется широкое привлечение международных партнеров. В Минэнерго уже создана отраслевая рабочая группа "Эффективное потребление энергетических ресурсов и реформа централизованного теплоснабжения" в рамках трехуровневой системы координации международной помощи.

Кроме этого, при поддержке международных партнеров по развитию внедряется ряд проектов международной технической помощи в сфере энергоэффективности. Сотрудничество направлено на имплементацию Директивы ЕС об энергоэффективности в отечественное законодательство, внедрение стандарта систем энергоменеджмента в промышленности, развитие "зеленой" и водородной энергетики в рамках сотрудничества с Германией. Среди партнеров Министерства: GIZ Ukraine, GEF/UNIDO, программа поддержки энергоэффективности в Украине EE4U.

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