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держдума рф схвалила надання учасникам незаконних збройних формувань "л/днр" статусу ветеранів

держдума рф схвалила надання учасникам незаконних збройних формувань "л/днр" статусу ветеранів

Київ • УНН

 • 573057 перегляди

КИЇВ. 21 квітня. УНН. держдума рф схвалила надання учасникам незаконних збройних формувань так званих "л/днр" статусу ветеранів. Про це повідомляє сайт держдуми рф, передає УНН.

Деталі

Як зазначається, йдеться про осіб, які починаючи з 12 травня 2014 року брали участь у незаконних збройних формуваннях так званих "лнр" та "днр". 

Також, у другому читанні були схвалені поправки, автором якого був, зокрема, в'ячеслав володін. Відповідно до поправок, статус ветерана отримають й бойовики, які "уклали контракт" з незаконними та терористичними організаціями, що сприяли агресії рф на території України з 24 лютого 2022 року.

Передбачається, що закон набуде чинності з дня офіційного опублікування.

Нагадаємо

держдума рф проголосувала за закон про довічне ув'язнення за державну зраду.

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