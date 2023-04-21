держдума рф схвалила надання учасникам незаконних збройних формувань "л/днр" статусу ветеранів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. держдума рф схвалила надання учасникам незаконних збройних формувань так званих "л/днр" статусу ветеранів. Про це повідомляє сайт держдуми рф, передає УНН.
Деталі
Як зазначається, йдеться про осіб, які починаючи з 12 травня 2014 року брали участь у незаконних збройних формуваннях так званих "лнр" та "днр".
Також, у другому читанні були схвалені поправки, автором якого був, зокрема, в'ячеслав володін. Відповідно до поправок, статус ветерана отримають й бойовики, які "уклали контракт" з незаконними та терористичними організаціями, що сприяли агресії рф на території України з 24 лютого 2022 року.
Передбачається, що закон набуде чинності з дня офіційного опублікування.
Нагадаємо
держдума рф проголосувала за закон про довічне ув'язнення за державну зраду.