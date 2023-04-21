госдума рф одобрила предоставление участникам незаконных вооруженных формирований "л/днр" статуса ветеранов
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. госдума рф одобрила предоставление участникам незаконных вооруженных формирований так называемых "л/днр" статуса ветеранов. Об этом сообщает сайт госдумы рф, передает УНН.
Детали
Как отмечается, речь идет о лицах, которые начиная с 12 мая 2014 года принимали участие в незаконных вооруженных формированиях так называемых "лнр" и "днр".
Также, во втором чтении были одобрены поправки, автором которого был, в частности, вячеслав володин. Согласно поправкам, статус ветерана получат и боевики, которые "заключили контракт" с незаконными и террористическими организациями, способствовавшими агрессии рф на территории Украины с 24 февраля 2022 года.
Предполагается, что закон вступит в силу со дня официального опубликования.
Напомним
госдума рф проголосовала за закон о пожизненном заключении за государственную измену.