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госдума рф одобрила предоставление участникам незаконных вооруженных формирований "л/днр" статуса ветеранов

госдума рф одобрила предоставление участникам незаконных вооруженных формирований "л/днр" статуса ветеранов

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 апреля. УНН. госдума рф одобрила предоставление участникам незаконных вооруженных формирований так называемых "л/днр" статуса ветеранов. Об этом сообщает сайт госдумы рф, передает УНН.

Детали

Как отмечается, речь идет о лицах, которые начиная с 12 мая 2014 года принимали участие в незаконных вооруженных формированиях так называемых "лнр" и "днр". 

Также, во втором чтении были одобрены поправки, автором которого был, в частности, вячеслав володин. Согласно поправкам, статус ветерана получат и боевики, которые "заключили контракт" с незаконными и террористическими организациями, способствовавшими агрессии рф на территории Украины с 24 февраля 2022 года.

Предполагается, что закон вступит в силу со дня официального опубликования.

Напомним

госдума рф проголосовала за закон о пожизненном заключении за государственную измену.

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