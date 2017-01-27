Держдума РФ скасувала кримінальне покарання за побої в сім'ї
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Держдума РФ в останньому читанні прийняла закон про декриміналізацію побоїв щодо членів сім'ї та інших близьких осіб, передає УНН з посиланням на РІА Новости.
За прийняття документа проголосували 380 депутатів.
Відповідно до закону, побої щодо близьких осіб виключаються з числа злочинів і переводяться в категорію адміністративних правопорушень.
Згідно із законопроектом, адміністративним правопорушенням побої будуть вважатися у випадках, коли такий проступок вчинено вперше.
При повторному порушенні буде наступати вже кримінальна відповідальність.
Нагадаємо, міжнародна правозахисна організація Amnesty International закликала російських парламентаріїв не ухвалювати закон про декриміналізацію побиття у родині.