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Держдума РФ скасувала кримінальне покарання за побої в сім'ї

Держдума РФ скасувала кримінальне покарання за побої в сім'ї

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 січня. УНН. Держдума РФ в останньому читанні прийняла закон про декриміналізацію побоїв щодо членів сім'ї та інших близьких осіб, передає УНН з посиланням на РІА Новости.

За прийняття документа проголосували 380 депутатів.

Відповідно до закону, побої щодо близьких осіб виключаються з числа злочинів і переводяться в категорію адміністративних правопорушень.

Згідно із законопроектом, адміністративним правопорушенням побої будуть вважатися у випадках, коли такий проступок вчинено вперше.

При повторному порушенні буде наступати вже кримінальна відповідальність.

Нагадаємо, міжнародна правозахисна організація Amnesty International закликала російських парламентаріїв не ухвалювати закон про декриміналізацію побиття у родині.

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