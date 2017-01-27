Госдума РФ отменила уголовное наказание за побои в семье
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Госдума РФ в последнем чтении приняла закон о декриминализации побоев в отношении членов семьи и других близких лиц, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
За принятие документа проголосовали 380 депутатов.
Согласно закону, побои в отношении близких лиц исключаются из числа преступлений и переводятся в категорию административных правонарушений.
Согласно законопроекту, административным правонарушением побои будут считаться в случаях, когда такой проступок совершен впервые.
При повторном нарушении будет наступать уже уголовная ответственность.
Напомним, международная правозащитная организация Amnesty International призвала российских парламентариев не принимать закон о декриминализации избиений в семье.