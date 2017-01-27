Госдума РФ отменила уголовное наказание за побои в семье

За принятие документа проголосовали 380 депутатов.

Согласно закону, побои в отношении близких лиц исключаются из числа преступлений и переводятся в категорию административных правонарушений.

Согласно законопроекту, административным правонарушением побои будут считаться в случаях, когда такой проступок совершен впервые.

При повторном нарушении будет наступать уже уголовная ответственность.

Напомним, международная правозащитная организация Amnesty International призвала российских парламентариев не принимать закон о декриминализации избиений в семье.