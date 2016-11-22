Держдепартамент США застеріг про можливі теракти в Європі у період зимових свят
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Державний департамент США попередив про небезпеку терактів у Європі під час прийдешніх свят, передає УНН з посиланням на прес-службу установи.
“Достовірна інформація свідчить, що терористичні організації „Ісламська держава“ та „Аль-Каїда“ продовжують планувати теракти в Європі в період зимових свят. Тому ми закликаємо бути обережними і зберігати пильність при відвідуванні туристичних об’єктів, багатолюдних місць і в транспорті”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомляв раніше УНН, французька поліція запобігла підготовці терактів у Страсбурзі та Марселі.