Держдепартамент США застеріг про можливі теракти в Європі у період зимових свят

“Достовірна інформація свідчить, що терористичні організації „Ісламська держава“ та „Аль-Каїда“ продовжують планувати теракти в Європі в період зимових свят. Тому ми закликаємо бути обережними і зберігати пильність при відвідуванні туристичних об’єктів, багатолюдних місць і в транспорті”, — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв раніше УНН, французька поліція запобігла підготовці терактів у Страсбурзі та Марселі.