Госдепартамент США предостерег о возможных терактах в Европе в период зимних праздников
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Государственный департамент США предупредил об опасности терактов в Европе во время грядущих праздников, передает УНН со ссылкой на пресс-службу учреждения.
"Достоверная информация свидетельствует, что террористические организации "Исламское государство" и "Аль-Каида" продолжают планировать теракты в Европе в период зимних праздников. Поэтому мы призываем быть осторожными и сохранять бдительность при посещении туристических объектов, многолюдных мест и в транспорте", - говорится в сообщении.
Как сообщал ранее УНН, французская полиция предотвратила подготовку терактов в Страсбурге и Марселе.