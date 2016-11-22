Госдепартамент США предостерег о возможных терактах в Европе в период зимних праздников

"Достоверная информация свидетельствует, что террористические организации "Исламское государство" и "Аль-Каида" продолжают планировать теракты в Европе в период зимних праздников. Поэтому мы призываем быть осторожными и сохранять бдительность при посещении туристических объектов, многолюдных мест и в транспорте", - говорится в сообщении.

Как сообщал ранее УНН, французская полиция предотвратила подготовку терактов в Страсбурге и Марселе.