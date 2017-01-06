Держдепартамент США вніс сина Усами бен Ладена до списку розшукуваних терористів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Державний департамент США вніс одного з синів засновника і екс-лідера терористичного угрупування “Аль-Каїди” Усами бен Ладена — Хамзу в список розшукуваних правоохоронними органами терористів, передає УНН з посиланням на CNN.
За даними відомства 14 серпня 2015 року діючий лідер “Аль-Каїди” Айман аз-Завахірі офіційно включив Хамзу бен Ладена в ряди терористичної організації.
У Держдепі підкреслили, що Хамза бен Ладен внесений до списку через серйозного ризику здійснення ним актів тероризму, які можуть загрожувати безпеці громадян США або національній безпеці країни.
Нагадаємо, у липні минулого року Хамза бен Ладен пообіцяв помститися США за смерть його батька.