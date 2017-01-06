Госдепартамент США внес сына Усамы бен Ладена в список разыскиваемых террористов
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Государственный департамент США внес одного из сыновей основателя и экс-лидера террористической группировки "Аль-Каиды" Усамы бен Ладена - Хамзу в список разыскиваемых правоохранительными органами террористов, передает УНН со ссылкой на CNN.
По данным ведомства 14 августа 2015 действующий лидер "Аль-Каиды" Айман аз-Завахири официально включил Хамзу бен Ладена в ряды террористической организации.
В Госдепе подчеркнули, что Хамза бен Ладен внесен в список из-за серьезного риска совершения им актов терроризма, которые могут угрожать безопасности граждан США или национальной безопасности страны.
Напомним, в июле прошлого года Хамза бен Ладен пообещал отомстить США за смерть отца.