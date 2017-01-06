Госдепартамент США внес сына Усамы бен Ладена в список разыскиваемых террористов

По данным ведомства 14 августа 2015 действующий лидер "Аль-Каиды" Айман аз-Завахири официально включил Хамзу бен Ладена в ряды террористической организации.

В Госдепе подчеркнули, что Хамза бен Ладен внесен в список из-за серьезного риска совершения им актов терроризма, которые могут угрожать безопасности граждан США или национальной безопасности страны.

Напомним, в июле прошлого года Хамза бен Ладен пообещал отомстить США за смерть отца.