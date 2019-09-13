Держдепартамент США пояснив, на що Україна зможе витратити додаткову допомогу
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Допомога обсягом 141,5 мільйона доларів, про виділення якої Україні повідомив 12 вересня Держдепартамент США, включає виділення грошей на снайперські гвинтівки та гранатомети. Про це повідомляє УНН з посиланням на Голос Америки.
У зовнішньополітичному відомстві наголосили, що "250 мільйонів доларів для України в рамках "Ініціативи безпекової допомоги Україні" (Ukraine Security Assistance Initiative)... є окремими від коштів, схвалених Державним департаментом США".
"Безпекова допомога США включає просунуті військові технології, які дозволяють Україні здійснювати нагляд за та захищати свої кордони, більш безпечно та ефективно використовувати свої військові сили, та рухатись до сумісності з НАТО. Допомога США рятує життя і допомагає розбудовувати довготермінову обороноздатність України. Ми віддані активній співпраці з Україною. Ми продовжуємо працювати з європейськими союзниками, щоб знайти дипломатичне вирішення – через Мінські угоди та інші дипломатичні ініціативи – розпаленого Росією конфлікту на сході України", – повідомили у Державному департаменті США.
Нагадаємо, Адміністрація Дональда Трампа 12 вересня розблокувала понад 390 млн доларів з програм зміцнення оборони та безпеки України, фінансування яких було затверджено раніше в бюджетах Держдепартаменту США і Пентагону.