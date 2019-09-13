Госдепартамент США объяснил, на что Украина сможет потратить дополнительную помощь
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Помощь объемом 141,5 миллиона долларов, о выделении которой Украине сообщил 12 сентября Госдепартамент США, включает выделение средств на снайперские винтовки и гранатометы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.
Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что "250 млн долларов для Украины в рамках "Инициативы безопасности помощи Украине" (Ukraine Security Assistance Initiative)... являются отдельными от средств, одобренных Государственным департаментом США".
"Помощь США на безопасность включает продвинутые военные технологии, которые позволяют Украине осуществлять надзор за и защищать свои границы, более безопасно и эффективно использовать свои военные силы, и двигаться к совместимости с НАТО. Помощь США спасает жизни и помогает развивать долгосрочную обороноспособность Украины. Мы стремимся к активному сотрудничеству с Украиной. Мы продолжаем работать с европейскими союзниками, чтобы найти дипломатическое решение - через Минские соглашения и другие дипломатические инициативы - начатого Россией конфликта на востоке Украины", - сообщили в Государственном департаменте США.
Напомним, Администрация Дональда Трампа 12 сентября разблокировала более 390 млн долларов из программ укрепления обороны и безопасности Украины, финансирование которых было утверждено ранее в бюджетах Госдепартамента США и Пентагона.