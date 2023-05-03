Держдепартамент США попереджає про підвищену загрозу ракетних ударів, у тому числі в Києві та області
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня УНН. Держдепартамент попереджає громадян США про підвищену загрозу ракетних ударів, у тому числі в Києві та Київській області, передає УНН.
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"У світлі нещодавнього зростання кількості ударів по Україні та підбурливої риторики з боку москви, Держдепартамент попереджає громадян США про триваючу підвищену загрозу ракетних атак, у тому числі в Києві та Київській області.
Посольство США закликає громадян США стежити за сигналами повітряної тривоги, належним чином укриватися, та дотримуватися вказівок місцевої влади", - йдеться в повідомленні.
Деталі
У Держдепі опублікували додаткові вказівки щодо дотримання правил безпеки:
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- Якщо ви почуєте гучний вибух або спрацюють сирени, негайно шукайте укриття.
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- Якщо ви знаходитесь у будівлі, перейдіть на найнижчий поверх з найменшою кількістю вікон і отворів; зачиніть будь-які двері та сядьте біля внутрішньої стіни, подалі від вікон чи отворів.
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- Якщо ви перебуваєте на вулиці, негайно знайдіть укриття; якщо це неможливо, необхідно лягти і прикрити голову руками.
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- Майте на увазі, що навіть якщо ракету чи безпілотник, що летить, буде перехоплено, падіння уламків становить значний ризик.
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Держдеп також зазначив додаткові дії, які варто виконати громадянам США:
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- Знайте розташування вашого найближчого укриття.
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- Дотримуйтесь інструкцій місцевої влади та негайно шукайте укриття у випадку мінометного та/або ракетного обстрілу.
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- Виїжджайте з України, коли це буде безпечно.
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- Переконайтеся, що проїзні документи дійсні.
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- Перегляньте сповіщення про безпеку для громадян США в Україні.
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