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Держдепартамент США попереджає про підвищену загрозу ракетних ударів, у тому числі в Києві та області

Держдепартамент США попереджає про підвищену загрозу ракетних ударів, у тому числі в Києві та області

Київ • УНН

 • 1420261 перегляди

КИЇВ. 3 травня УНН. Держдепартамент попереджає громадян США про підвищену загрозу ракетних ударів, у тому числі в Києві та Київській області, передає УНН.

Цитата

"У світлі нещодавнього зростання кількості ударів по Україні та підбурливої риторики з боку москви, Держдепартамент попереджає громадян США про триваючу підвищену загрозу ракетних атак, у тому числі в Києві та Київській області.

Посольство США закликає громадян США стежити за сигналами повітряної тривоги, належним чином укриватися, та дотримуватися вказівок місцевої влади", - йдеться в повідомленні. 

Деталі

У Держдепі опублікували додаткові вказівки щодо дотримання правил безпеки:

  • Якщо ви почуєте гучний вибух або спрацюють сирени, негайно шукайте укриття.
  • Якщо ви знаходитесь у будівлі, перейдіть на найнижчий поверх з найменшою кількістю вікон і отворів; зачиніть будь-які двері та сядьте біля внутрішньої стіни, подалі від вікон чи отворів.
  • Якщо ви перебуваєте на вулиці, негайно знайдіть укриття; якщо це неможливо, необхідно лягти і прикрити голову руками.
  • Майте на увазі, що навіть якщо ракету чи безпілотник, що летить, буде перехоплено, падіння уламків становить значний ризик.

Держдеп також зазначив додаткові дії, які варто виконати громадянам США:

  • Знайте розташування вашого найближчого укриття.
  • Дотримуйтесь інструкцій місцевої влади та негайно шукайте укриття у випадку мінометного та/або ракетного обстрілу.
  • Виїжджайте з України, коли це буде безпечно.
  • Переконайтеся, що проїзні документи дійсні.
  • Перегляньте сповіщення про безпеку для громадян США в Україні.

Нагадаємо

У Генпрокуратурі повідомили про початок розслідування щодо обстрілів Херсонщини.

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