Госдепартамент США предупреждает о повышенной угрозе ракетных ударов, в том числе в Киеве и области

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"В свете недавнего роста количества ударов по Украине и подстрекательской риторики со стороны москвы, Госдепартамент предупреждает граждан США о продолжающейся повышенной угрозе ракетных атак, в том числе в Киеве и Киевской области.

Посольство США призывает граждан США следить за сигналами воздушной тревоги, должным образом укрываться, и следовать указаниям местных властей", - говорится в сообщении.

Детали

В Госдепе опубликовали дополнительные указания по соблюдению правил безопасности:



Если вы услышите громкий взрыв или сработают сирены, немедленно ищите укрытие.



Если вы находитесь в здании, перейдите на самый нижний этаж с наименьшим количеством окон и проемов; закройте любые двери и сядьте у внутренней стены, подальше от окон или проемов.



Если вы находитесь на улице, немедленно найдите укрытие; если это невозможно, необходимо лечь и прикрыть голову руками.



Имейте в виду, что даже если летящая ракета или беспилотник будут перехвачены, падение обломков представляет значительный риск.



Госдеп также отметил дополнительные действия, которые следует выполнить гражданам США:



Знайте расположение вашего ближайшего укрытия.



Следуйте инструкциям местных властей и немедленно ищите укрытие в случае минометного и/или ракетного обстрела.



Выезжайте из Украины, когда это будет безопасно.



Убедитесь, что проездные документы действительны.



Просмотрите уведомления о безопасности для граждан США в Украине.



Напомним

В Генпрокуратуре сообщили о начале расследования по обстрелам Херсонщины.