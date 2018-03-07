Держдепартамент назвав дані про зупинку США діалогу високого рівня з Польщею невірними

“Повідомлення, в яких містяться твердження про будь-яке припинення співпраці в області безпеки або діалогу високого рівня — все це просто невірно. Польща є близьким союзником США у НАТО. Така ситуація збережеться”, — заявила офіційний представник американського зовнішньополітичного відомства.

Вона нагадала, що США неодноразово висловлювали стурбованість з приводу згаданого польського закону. “Тим не менш, наша доктрина в сфері безпеки стосовно союзниці Польщі не змінюється. Люди намагаються знайти дистанцію або розбіжності в давніх стосунках між нами, а цих розбіжностей там немає”, — підкреслила Науерт.

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За відомостями, які розповсюдив раніше польський інформаційний портал Onet, перші особи у Вашингтоні відмовилися від зустрічей з партнерами у Варшаві до внесення поправок у закон про ІНП. Крім того, згідно з цією ж інформацією, США пригрозили фінансової блокадою спільних проектів у військовій сфері. Така позиція нібито була доведена до відома посольства Польщі в США, яке склало відповідний звіт і переслало його до Варшави. Однак заступник міністра закордонних справ Польщі Бартош Чихоцький стверджував в ефірі телеканалу TVN24, що Вашингтон не висував Варшаві ніяких ультиматумів.

Нагадаємо, закон, який набув чинності 1 березня, встановлює штрафи або тюремне ув’язнення на термін до трьох років для тих, хто приписує “відповідальність або відповідальність перед польським народом або державою за злочини, вчинені німецьким Третім Рейхом”.