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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
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Госдепартамент назвал данные об остановке США диалога высокого уровня с Польшей неверными

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 марта. УНН. Информация о прекращении Вашингтоном диалога высокого уровня с Варшавой, а также двустороннего сотрудничества в сфере безопасности из-за польского закона о Холокосте не соответствует действительности. Об этом заявила во вторник на регулярном брифинге для журналистов начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науерт, информирует УНН.

“Сообщения, в которых содержатся утверждения о каком-либо прекращении сотрудничества в области безопасности или диалога высокого уровня — все это просто неверно. Польша является близким союзником США в НАТО. Такая ситуация сохранится”, — заявила официальный представитель американского внешнеполитического ведомства.

Она напомнила, что США неоднократно выражали обеспокоенность относительно поводу упомянутого польского закона. “Тем не менее, наша доктрина в сфере безопасности в отношении союзницы Польши не меняется. Люди пытаются найти дистанцию ​​или разногласия в старых отношениях между нами, а этих разногласий там нет”, - подчеркнула Науерт.

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По сведениям, которые распространил ранее польский информационный портал Onet, первые лица в Вашингтоне отказались от встреч с партнерами в Варшаве до внесения поправок в закон о ИНП. Кроме того, согласно этой же информации, США пригрозили финансовой блокадой совместных проектов в военной сфере. Такая позиция якобы была доведена до сведения посольства Польши в США, которое составило соответствующий отчет и переслало его в Варшаву. Однако заместитель министра иностранных дел Польши Бартош Чихоцкий утверждал в эфире телеканала TVN24, что Вашингтон не выдвигал Варшаве никаких ультиматумов.

Напомним, закон, вступивший в силу 1 марта, устанавливает штрафы или тюремное заключение на срок до трех лет для тех, кто приписывает “ответственность или ответственность перед польским народом или государством за преступления, совершенные немецким Третьим Рейхом”.

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