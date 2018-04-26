Держдеп США засудив заяви талібів про новий наступ в Афганістані
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Виконуючий обов’язки держсекретаря США Джон Салліван заявив, що американській владі відомо про плани весняного наступу радикального ісламського руху “Талібан” і вони закликають талібів почати співпрацю з владою Афганістану. Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті Держдепу, передає УНН.
“Сполучені Штати стоять на боці народу Афганістану після заяви „Талібану“. Ми підтримуємо сміливість збройних сил Афганістану, які виступають проти „Талібану“ і терористичних угруповань, які намагаються зруйнувати афганське суспільство. Ми підтримуємо громадян Афганістану, які живуть мирним життям, виховують свої сім’ї, відвідують університети, створюють підприємства, готуються до виборів”, — йдеться в поширеній прес-службою Держдепартаменту заяві.
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Салліван зазначає, що “Президент Афганістану Ашраф Гані недавно виступив з важливим запрошенням для руху „Талібан“ приєднатися до мирного процесу, і немає ніяких підстав для оголошення про новий наступ. Немає необхідності в новій „військової кампанії“. Тим не менш,” Талібан “оголосив про чергової кампанії безглуздого насильства, спрямованої проти демократично обраного і міжнародно визнаного афганського уряду, а також проти своїх співвітчизників афганців”.
Він підкреслив, що Вашингтон підтримує Кабул у справі прийняття “відповідних заходів на заяву талібів”. “Ми закликаємо лідерів руху „Талібан“ повернутися в Афганістан зі своїх розташованих за кордоном притулків і конструктивно працювати заради майбутнього Афганістану”, — уклав і. о. держсекретаря.
Радикальний рух оголосив у середу про початок “щорічного весняного наступу в Афганістані”. “Головною мішенню” екстремісти оголосили “американських загарбників і їх шпигунів”. Прихильників американців — афганський уряд і війська — таліби вважають другорядними цілями.
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Нагадаємо, в афганському Кабулі смертник підірвав себе у столичному центрі реєстрації виборців, в результаті чого загинуло щонайменше 12 людей, ще 57 отримали поранення.