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Госдеп США осудил заявления талибов о новом наступлении в Афганистане

Киев • УНН

 • 9152 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Исполняющий обязанности госсекретаря США Джон Салливан заявил, что американским властям известно о планах весеннего наступления радикального исламского движения “Талибан” и они призывают талибов начать сотрудничество с властями Афганистана. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Госдепа, передает УНН.

Госдеп США осудил заявления талибов о новом наступлении в Афганистане

“Соединенные Штаты стоят на стороне народа Афганистана после заявления „Талибана“. Мы поддерживаем смелость вооруженных сил Афганистана, которые выступают против „Талибана“ и террористических группировок, которые пытаются разрушить афганское общество. Мы поддерживаем граждан Афганистана, которые живут мирной жизнью, воспитывают свои семьи, посещают университеты, создают предприятия, готовятся к выборам”, — говорится в распространенном пресс-службой Госдепартамента заявлении.

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Салливан отмечает, что “Президент Афганистана Ашраф Гани недавно выступил с важным приглашением для движения „Талибан“ присоединиться к мирному процессу, и нет никаких оснований для объявления о новом наступлении. Нет необходимости в новой „военной кампании“. Тем не менее, „Талибан“ объявил о очередной кампании бессмысленного насилия, направленного против демократически избранного и международно признанного афганского правительства, а также против своих соотечественников афганцев”.

Он подчеркнул, что Вашингтон поддерживает Кабул в деле принятия “соответствующих мер на заявление талибов”. “Мы призываем лидеров движения „Талибан“ вернуться в Афганистан из своих расположенных за рубежом приютов и конструктивно работать ради будущего Афганистана”, — заключил и. о. госсекретаря.

Радикальное движение объявил в среду о начале “ежегодного весеннего наступления в Афганистане”. “Главной мишенью” экстремисты объявили “американских захватчиков и их шпионов”. Сторонников американцев — афганское правительство и войска — талибы считают второстепенными целями.

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Напомним, в афганском Кабуле смертник подорвал себя в столичном центре регистрации избирателей, в результате чего погибли по меньшей мере 12 человек, еще 57 получили ранения.

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