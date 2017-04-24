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Держдеп США закликав РФ вплинути на сепаратистів для проведення розслідування підриву автомобіля ОБСЄ

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 квітня. УНН. Держдеп США у зв'язку із загибеллю спостерігача ОБСЄ і поранення ще двох членів місії під час підриву, імовірно на міні автомобіля в Луганській обл. закликав Росію використати вплив на сепаратистів задля проведенння місією повного, прозорого та своєчасного розслідування трагічного інциденту. Про це йдеться в заяві Держдепу США, передає УНН.

“США знову закликають Росію використати вплив на сепаратистів для того, щоб вони зробили перші кроки в напрямку встановлення миру в Східній Україні, а також для встановлення помітного, відчутного і довготривалого стану безпеки”, — йдеться в повідомленні.

Сполучені штати в шоці і глибоко засмучені смертю на підконтрольній сепаратистам території в Східній Україні громадянина США, який виконував обов’язки парамедика у складі місії ОБСЄ.

“Ми висловлюємо наші глибокі та щирі співчуття його родині, друзям і близьким. Бажаємо якнайшвидшого одужання постраждалим в результаті вибуху”, — сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з Державним секретарем США Рексом Тіллерсоном.

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