Госдеп США призвал РФ повлиять на сепаратистов для проведения расследования подрыва автомобиля ОБСЕ

“США вновь призывают Россию использовать влияние на сепаратистов для того, чтобы они сделали первые шаги в направлении установления мира в Восточной Украине, а также для установления памятного, ощутимого и длительного состояния безопасности”, — говорится в сообщении.

Соединенные штаты в шоке и глубоко опечалены смертью на подконтрольной сепаратистам территории в Восточной Украине гражданина США, который исполнял обязанности парамедика в составе миссии ОБСЕ.

“Мы выражаем наши глубокие и искренние соболезнования его семье, друзьям и близким. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим в результате взрыва”, — говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Государственным секретарем США Рексом Тиллерсон.