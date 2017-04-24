Госдеп США призвал РФ повлиять на сепаратистов для проведения расследования подрыва автомобиля ОБСЕ
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Госдеп США в связи с гибелью наблюдателя ОБСЕ и ранения еще двух членов миссии во время подрыва, предположительно на мини автомобиля в Луганской обл. призвал Россию использовать влияние на сепаратистов для проведения миссией полного, прозрачного и своевременного расследования трагического инцидента. Об этом говорится в заявлении Госдепа США, передает УНН.
“США вновь призывают Россию использовать влияние на сепаратистов для того, чтобы они сделали первые шаги в направлении установления мира в Восточной Украине, а также для установления памятного, ощутимого и длительного состояния безопасности”, — говорится в сообщении.
Соединенные штаты в шоке и глубоко опечалены смертью на подконтрольной сепаратистам территории в Восточной Украине гражданина США, который исполнял обязанности парамедика в составе миссии ОБСЕ.
“Мы выражаем наши глубокие и искренние соболезнования его семье, друзьям и близким. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим в результате взрыва”, — говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Государственным секретарем США Рексом Тиллерсон.