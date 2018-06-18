Держдеп США виділить гроші на стеження за російськомовними угодами з торгівлі зброєю

"Управління щодо спільного зменшення загроз Держдепартаменту США (ISN/CTR) пропонує некомерційним/неурядовим організаціям і освітнім установам подавати пропозиції щодо проектів, які будуть просувати місію Управління по скороченню спільної загрози (CTR). ISN/CTR надасть перевагу проектам вартістю менш як 500 000 доларів США, хоча нагорода може включати кілька проектів, які в сукупності перевищують 500 000 доларів США", - йдеться в документі.



Зазначається, що проект ISN/CTR спрямований на пом'якшення ризиків безпеки з боку державних і недержавних суб'єктів.



В документі також підкреслюється, що управління прагне використовувати доступні інструменти, включно із застосуванням санкцій, для протидії зусиллям іноземних організацій, які загрожують інтересам США в області нерозповсюдження і національної безпеки.



"Дослідження з відкритим вихідним кодом є ключовим компонентом у розробці всебічного і повного розуміння взаємовідносин і транзакцій, що існують з цими забороненими організаціями. Збір інформації з відкритим вихідним кодом і пов'язаний з ним аналіз шляхів закупівель озброєння сприятиме зусиллям Сполучених Штатів та міжнародної спільноти по попередньому контролю та забезпеченню дотримання заборони на таку діяльність із забороненими учасниками для забезпечення дотримання або впровадження санкцій", - сказано в документі.



Зазначено, що кінцеві результати цього проекту будуть включати, зокрема, збір даних, що стосуються військових, комерційних і інших відповідних транзакцій арабською, китайською, англійською, фарсі, російською, урду та іншими іноземними мовами щодо транзакцій зі зброєю (майбутніх, поточних і історичних), і військових механізмів закупівель.



Як повідомляв УНН, у Державному департаменті США закликали Росію припинити залякування спостерігачів на Донбасі.