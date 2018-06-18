Госдеп США выделит деньги на слежку за русскоязычными соглашениями по торговле оружием

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 июня. УНН. Государственный департамент США объявил конкурс на создание системы отслеживания транзакций на мировом рынке торговли вооружениями и военными технологиями. Соответствующий документ опубликован на официальном портале государственных грантов США, передает УНН.

"Управление по совместному уменьшению угроз Госдепартамента США (ISN / CTR) предлагает некоммерческим/неправительственным организациям и образовательным учреждениям подавать предложения по проектам, которые будут продвигать миссию Управления по сокращению общей угрозы (CTR). ISN/CTR предпочтет проектам стоимостью менее 500 000 долларов США, хотя награда может включать несколько проектов, которые в совокупности превышают 500 000 долларов США ", - говорится в документе.

Отмечается, что проект ISN/CTR направлен на смягчение рисков безопасности со стороны государственных и негосударственных субъектов.

В документе также подчеркивается, что управление стремится использовать доступные инструменты, включая применение санкций, для противодействия усилиям иностранных организаций, угрожающих интересам США в области нераспространения и национальной безопасности.

"Исследование с открытым исходным кодом является ключевым компонентом в разработке всестороннего и полного понимания взаимоотношений и транзакций, существующих с этими запрещенными организациями. Сбор информации с открытым исходным кодом и связанный с ним анализ путей закупок вооружения должен способствовать усилиям Соединенных Штатов и международного сообщества по предварительному контролю и обеспечению соблюдения запрета на такую ​​деятельность с запрещенными участниками для обеспечения соблюдения или внедрения санкций", - сказано в документе.

Отмечено, что конечные результаты этого проекта будут включать, в частности, сбор данных, касающихся военных, коммерческих и других соответствующих транзакций арабским, китайским, английским, фарси, русским, урду и другими иностранными языками относительно транзакций с оружием (будущих, текущих и исторических) и военных механизмов закупок.

Как сообщал УНН, в Государственном департаменте США призвали Россию прекратить запугивание наблюдателей на Донбассе.

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