Держдеп США: удар по Краматорську — ще один приклад війни росії, що сіє безглузду смерть та руйнування

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"Я хочу висловити наші глибокі співчуття сім'ям загиблих чи поранених, а також народу України, який продовжує страшенно страждати від неспровокованої, необґрунтованої та жорстокої війни, яку веде російський уряд", - заявила у п'ятницю заступник офіційного представника Держдепартаменту Джаліна Портер.

"Ми жахаємось від цього останнього злодіяння, але нас більше не може дивувати огидна зневага Кремлем до людських життів", — сказала вона.

"Це просто ще один приклад невиправданої жорстокої війни російського уряду, яка сіє безглузді смерті та руйнування в Україні та руйнує тканину нормального життя у школах, будинках, лікарнях та на робочих місцях. Мирних жителів убивають, коли вони залишаються у своїх будинках, і їх убивають, коли вони намагаються втекти", — зауважила вона.

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Портер заявила, що такі дії "демонструють, чому росії не місце у Раді ООН з прав людини, а також підтверджують оцінку США того, що російські війська скоюють військові злочини в Україні".

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Щонайменше 50 людей загинули і близько 100 отримали поранення в п'ятницю внаслідок ракетного обстрілу росією Краматорського залізничного вокзалу.

Станція використовувалася для евакуації мирних жителів із Донбасу.

У момент нападу на вокзалі перебували близько 4 тисяч людей, переважно жінки та діти.