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Госдеп США: удар по Краматорску — еще один пример войны россии, что сеет нелепую смерть и разрушение

Киев • УНН

 • 120722 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Государственный департамент США осудил российский удар по железнодорожной станции в Краматорске. Об этом УНН пишет со ссылкой на CNN.

Госдеп США: удар по Краматорску — еще один пример войны россии, что сеет нелепую смерть и разрушение

Цитата

"Я хочу выразить наши глубокие соболезнования семьям погибших или раненых, а также народу Украины, который продолжает ужасно страдать от неспровоцированной, необоснованной и жестокой войны, которую ведет российское правительство", - заявила в пятницу заместитель официального представителя Госдепартамента Джалина Портер.

"Мы ужасаемся от этого последнего злодеяния, но нас больше не может удивлять отвратительное пренебрежение Кремлем к человеческим жизням", — сказала она.

"Это просто еще один пример неоправданной жестокой войны российского правительства, которое сеет нелепые смерти и разрушения в Украине и разрушает ткань нормальной жизни в школах, домах, больницах и на рабочих местах. Мирных жителей убивают, когда они остаются в своих домах, и их убивают, когда они пытаются уйти", — заметила она.

Детали

Портер заявила, что такие действия "демонстрируют, почему россии не место в Совете ООН по правам человека, а также подтверждают оценку США того, что российские войска совершают военные преступления в Украине".

Добавим

По меньшей мере 50 человек погибли и около 100 получили ранения в пятницу в результате ракетного обстрела россией Краматорского железнодорожного вокзала.

Станция использовалась для эвакуации мирных жителей из Донбасса.

В момент нападения на вокзале находились около 4 тысяч человек, преимущественно женщины и дети.

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