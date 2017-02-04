Держдеп США призупинив заборону на в'їзд громадян семи мусульманських країн
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Державний департамент США у суботу заявив, що громадяни з семи мусульманських країн з діючими візами можуть в'їжджати на територію країни, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
"Ми скасували попереднє анулювання віз. Особи з візами, які не були фізично скасовані, можуть подорожувати (до США - ред.)", - йдеться у заяві.
Як зазначається, таким чином держдеп виконує рішення федерального судді, який призупинив дію міграційного указу президента Дональда Трампа.
Міністерство внутрішньої безпеки США, як повідомляється, також заявило, що виконуватиме рішення суду.
Нагадаємо, 3 лютого федеральний суддя у Сіетлі Джеймс Робарт тимчасово призупинив дію указу президента країни Дональда Трампа, яким був заборонений в'їзд до країни громадянам семи мусульманських країн, а також призупинена програма США з прийому біженців.
Мін'юст США буде оскаржувати рішення суду щодо зупинки імміграційного указу.
Д.Трамп назвав рішення судді про призупинку міграційного указу "смішним".