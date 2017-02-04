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Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине
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Госдеп США приостановил запрет на въезд граждан семи мусульманских стран

Киев • УНН

 • 8988 просмотра

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Государственный департамент США в субботу заявил, что граждане из семи мусульманских стран с действующими визами могут въезжать на территорию страны, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Госдеп США приостановил запрет на въезд граждан семи мусульманских стран

"Мы отменили предыдущее аннулирование виз. Лица с визами, которые не были физически отменены, могут путешествовать (в США - ред.)", - говорится в заявлении.

Как отмечается, таким образом госдеп выполняет решение федерального судьи, который приостановил действие миграционного указа президента Дональда Трампа.

Министерство внутренней безопасности США, как сообщается, также заявило, что будет выполнять решение суда.

Напомним, 3 февраля федеральный судья в Сиэтле Джеймс Робарт временно приостановил действие указа президента страны Дональда Трампа, которым был запрещен въезд в страну гражданам семи мусульманских стран, а также приостановлена программа США по приему беженцев.

Минюст США обжалует решение суда по остановке иммиграционного указа.

Д.Трамп назвал решение судьи о приостановлении миграционного указа "смешным".

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